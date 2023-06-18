الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
13:17
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
12:48
الأزهر يستنكر "أمراً عجيباً" يحصل أمام الكعبة: ما أنزل الله به من سلطان!
10:43
بالفيديو ـ حاج سوري يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة !
10:06
معلومات "الجديد": باسيل توجه الى قطر
09:22
هل سيواجه العالم وباءً جديداً أشد فتكاً من "كورونا"؟!
خاص الجديد
معلومات "الجديد": باسيل توجه الى قطر
2023-06-18 | 10:06
A-
A+
معلومات "الجديد": باسيل توجه الى قطر
كشفت معلومات "الجديد" ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يقوم بزيارة إلى قطر .
مقالات ذات صلة
جبران باسيل في قطر بزيارة "غير رياضية".. والأوساط السياسية تتحضر لغداء لودريان
معلومات "الجديد": مساعي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لحرف الصف الخماسي داخل تكتله لم تنجح والنواب الخمسة على مواقفهم من عدم التصويت لجهاد ازعور
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: انا لم أترشح للرئاسة لأجنب التيار المزيد من الآذى والقهر واليوم لسنا في فريق الممانعة ولا المواجهة
معلومات "الجديد": باسيل توجه الى قطر
خاص الجديد
جبران باسيل
باسيل
قطر
الدوحة
التيار الوطني الحر
العودة الى الأعلى
جبران باسيل في قطر بزيارة "غير رياضية".. والأوساط السياسية تتحضر لغداء لودريان
أحمد الشهري يفند تفاصيل زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا : قد تجري المملكة حواراً جامعاً للبنانيين.. بمن فيهم حزب الله!
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:19
جبران باسيل في قطر بزيارة "غير رياضية".. والأوساط السياسية تتحضر لغداء لودريان
13:19
جبران باسيل في قطر بزيارة "غير رياضية".. والأوساط السياسية تتحضر لغداء لودريان
2023-06-17
أحمد الشهري يفند تفاصيل زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا : قد تجري المملكة حواراً جامعاً للبنانيين.. بمن فيهم حزب الله!
2023-06-17
أحمد الشهري يفند تفاصيل زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا : قد تجري المملكة حواراً جامعاً للبنانيين.. بمن فيهم حزب الله!
2023-06-16
"الجديد" تطلق حملة وقف التعديات على الأملاك النهرية .. وتدعم مبادرة نهر أبو علي
2023-06-16
"الجديد" تطلق حملة وقف التعديات على الأملاك النهرية .. وتدعم مبادرة نهر أبو علي
يحدث الآن
خاص الجديد
13:19
جبران باسيل في قطر بزيارة "غير رياضية".. والأوساط السياسية تتحضر لغداء لودريان
عربي و دولي
13:17
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
مقدمة النشرة المسائية
13:06
مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023
زوارنا يقرؤون الآن
2023-06-15
خلاف سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس الى العلن
13:17
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
2023-06-03
معلومات "الجديد": نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب زار الرئيس نبيه بري في عين التينة بعيدا من الاعلام دون معرفة تفاصيل هذه الزيارة كما التقى جبران باسيل في اليومين الماضيين
2023-06-17
صور جديدة لـ ماريتا الحلاني من شهر العسل والجمهور يتفاعل
06:53
بعد أيام من استيقاظها داخل النعش .. وفاة السيدة "العائدة من الموت" !
13:19
جبران باسيل في قطر بزيارة "غير رياضية".. والأوساط السياسية تتحضر لغداء لودريان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:19
جبران باسيل في قطر بزيارة "غير رياضية".. والأوساط السياسية تتحضر لغداء لودريان
13:06
مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023
13:05
النشرة الجوية 18-06-2023
08:53
عبد الرحمن البزري : هناك تغيير بمقاربة فرنسا من ملف لبنان .. وهذا ما قاله عن زيارة لودريان
08:48
عبد الرحمن البزري يكشف الأسباب وراء ترشيح زياد بارود والتصويت له
06:33
رضوان عقيل يكشف تفاصيل عن لقاء بن سلمان - ماكرون : الرئيس الفرنسي متمسك حتى الآن بسليمان فرنجية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
14:59
اتهام جويل مردينيان بـ "الكفر" وهي ترد: اذا فرض عليي زوجي دخول الاسلام كنت رفضت الزواج منه
فن
14:59
اتهام جويل مردينيان بـ "الكفر" وهي ترد: اذا فرض عليي زوجي دخول الاسلام كنت رفضت الزواج منه
منوعات
06:53
بعد أيام من استيقاظها داخل النعش .. وفاة السيدة "العائدة من الموت" !
منوعات
06:53
بعد أيام من استيقاظها داخل النعش .. وفاة السيدة "العائدة من الموت" !
محليات
16:28
معلومات الجديد: لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب
محليات
16:28
معلومات الجديد: لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب
خاص الجديد
10:06
معلومات "الجديد": باسيل توجه الى قطر
خاص الجديد
10:06
معلومات "الجديد": باسيل توجه الى قطر
محليات
04:40
سامي كليب : كيف يفكر جهاد أزعور؟
محليات
04:40
سامي كليب : كيف يفكر جهاد أزعور؟
محليات
01:21
حليمة القعقور لـ "الأنباء"الكويتية : لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"
محليات
01:21
حليمة القعقور لـ "الأنباء"الكويتية : لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023