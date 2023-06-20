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تكتل الإعتدال لـ"الجديد": تلقينا دعوة إلى السفارة الفرنسية.. وسنعقد اجتماعاً لهذا الخصوص
2023-06-20 | 14:16
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تكتل الإعتدال لـ"الجديد": تلقينا دعوة إلى السفارة الفرنسية.. وسنعقد اجتماعاً لهذا الخصوص
عطفاً على دعوة السفارة الفرنسية لتكتل الإعتدال الوطني الى الإجتماع يوم الخميس المقبل، أشار تكتل الإعتدال الوطني لـ"الجديد" إلى أن التكتل سيعقد اجتماعاً غداً في مكتبه في الجميزة لتأكيد الحضور، على أن يكون ممثَّلاً بأحد أعضائه.
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تكتل الإعتدال لـ"الجديد": تلقينا دعوة إلى السفارة الفرنسية.. وسنعقد اجتماعاً لهذا الخصوص
خاص الجديد
تكتل الإعتدال
السفارة الفرنسية
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