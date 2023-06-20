نعمة افرام يدق ناقوس خطر التقسيم : الكانتونات قد تتحول إلى أمر واقع!

مبارك آل عاتي لـ"#الرئيس": الكيان الإسرائيلي يريد أن يقيم علاقات مع الدول العربية من دون أن يقدم تنازلات إلا أن أي علاقات مع المملكة سيكون ثمنها كبيراً يتوازن مع ثقل المملكة في المنطقة