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2023-06-20 | 16:12
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نعمة افرام يطلق عبر "الرئيس" رؤيته الإقتصادية والسياسية حال وصوله إلى رئاسة الجمهورية
خاص الجديد
افرام
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الجمهورية
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