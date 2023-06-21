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"الجديد" تنشر تفاصيل مراسيم ترقية ضباط في الجيش اللبناني
2023-06-21 | 10:35
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"الجديد" تنشر تفاصيل مراسيم ترقية ضباط في الجيش اللبناني
"الجديد" تنشر تفاصيل مراسيم ترقية ضباط في الجيش اللبناني .. للنتابعة
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