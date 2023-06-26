الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

خاص الجديد

نجيب ميقاتي يتحرك بملف حاكمية مصرف لبنان.. لماذا لم يلتق لودريان جهاد أزعور؟

2023-06-26 | 13:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نجيب ميقاتي يتحرك بملف حاكمية مصرف لبنان.. لماذا لم يلتق لودريان جهاد أزعور؟

علمت "الجديد" أن لقاء سيجمع المستشار الرئاسي الفرنسي في الشأن اللبناني جان إيف لودريان  بمرشح التقاطع جهاد أزعور خلال الايام القليلة المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتشرح المعلومات بأن أزعور وأثناء وجود لودريان في بيروت تلقى اتصالا من السفيرة الفرنسية آن غريو لترتيب لقاء مع لودريان، غير أن ازعور اعتذر عن تلبية الدعوة لاسباب تتعلق بظروف عمله في صندوق النقد، حتى وان حصل على إجازة مرحليا، واتفق في حينه على ان يزور ازعور باريس متى سنحت الفرصة.  

وعلى صعيد آخر، علمت "الجديد" أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بدأ يفكر مليا في الدعوة الى جلسة حكومية يتم في خلالها تعيين حاكم لمصرف لبنان. 

وأشارت المعلومات إلى أنه وحال تجاوز رئيس حكومة تصريف الاعمال رأي حزب الله، الذي سبق واعلن امينه العام السيد حسن نصرالله ان هذه الحكومة لا يمكنها تمرير التعيينات، أو تفاهم معه على الاسم الجديد للحاكمية، فهناك تعيينات اخرى قد تمرر في الجلسة نفسها، وتطال المجلس العسكري في قيادة الجيش.
مقالات ذات صلة
نجيب ميقاتي يتحرك بملف حاكمية مصرف لبنان.. لماذا لم يلتق لودريان جهاد أزعور؟

خاص الجديد

لودريان

نجيب ميقاتي

مصرف لبنان

المشهد السياسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جدال بين جورج عقيص وروني عريجي حول المبادرة الفرنسية: هل طوى لودريان صفحة سليمان فرنجية؟

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023