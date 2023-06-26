نجيب ميقاتي يتحرك بملف حاكمية مصرف لبنان.. لماذا لم يلتق لودريان جهاد أزعور؟

علمت "الجديد" أن لقاء سيجمع المستشار الرئاسي الفرنسي في الشأن اللبناني جان إيف لودريان بمرشح التقاطع جهاد أزعور خلال الايام القليلة المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس.



وتشرح المعلومات بأن أزعور وأثناء وجود لودريان في بيروت تلقى اتصالا من السفيرة الفرنسية آن غريو لترتيب لقاء مع لودريان، غير أن ازعور اعتذر عن تلبية الدعوة لاسباب تتعلق بظروف عمله في صندوق النقد، حتى وان حصل على إجازة مرحليا، واتفق في حينه على ان يزور ازعور باريس متى سنحت الفرصة.



وعلى صعيد آخر، علمت "الجديد" أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بدأ يفكر مليا في الدعوة الى جلسة حكومية يتم في خلالها تعيين حاكم لمصرف لبنان.



وأشارت المعلومات إلى أنه وحال تجاوز رئيس حكومة تصريف الاعمال رأي حزب الله، الذي سبق واعلن امينه العام السيد حسن نصرالله ان هذه الحكومة لا يمكنها تمرير التعيينات، أو تفاهم معه على الاسم الجديد للحاكمية، فهناك تعيينات اخرى قد تمرر في الجلسة نفسها، وتطال المجلس العسكري في قيادة الجيش.