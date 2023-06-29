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العدو يسطو على 500 رأس من الماعز جنوباً.. ورئيس الكيان: نحن في وضع سيء!

2023-06-29 | 10:14
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العدو يسطو على 500 رأس من الماعز جنوباً.. ورئيس الكيان: نحن في وضع سيء!
العدو يسطو على 500 رأس من الماعز جنوباً.. ورئيس الكيان: نحن في وضع سيء!

مراسل "الجديد": العدو يسطو على 500 رأس من الماعز جنوباً.. ورئيس الكيان: نحن في وضع سيء!

أفاد مراسل "الجديد" عن أن جيش العدو سطا على 500 رأس من الماعز تعود لآل عبد العال من مزرعة حلتا الحدودية التابعة إدارياً لبلدية كفرشوبا، أثناء تواجدهم قرب "بوابة حسن" داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، واقتادوهم عبر شاحنتين إلى جهة مجهولة داخل مزارع شبعا المحتلة.

وفي سياقٍ منفصل، قال رئيس كيان الإحتلال اسحاق هرتسوغ خلال جولة على الحدود مع لبنان في المنطقة الشمالية: " نحن في وضع سيئ، وعلى بعد عدة كيلومترات من هنا، يوجد من يسعون لتدميرنا، وبدلاً من الخوض في المواجهة بيننا، يجب أن نذهب للتواصل، لأننا نواجه تحديات هائلة".
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