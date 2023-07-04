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ايلي حاتم يفند الإنقسام السياسي والإجتماعي في فرنسا تجاه اللاجئين المجنسين: الشرطة تخاف من بعضهم!
2023-07-04 | 16:11
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ايلي حاتم يفند الإنقسام السياسي والإجتماعي في فرنسا تجاه اللاجئين المجنسين: الشرطة تخاف من بعضهم!
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خاص الجديد
الإنقسام
السياسي
والإجتماعي
فرنسا
اللاجئين
المجنسين:
الشرطة
بعضهم!
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