روسيا تدخل على خط الرئاسة.. و3 حلول مطروحة لأزمة المركزي

فاتسلاف ماتزوف لـ"الرئيس": روسيا على اتصال دائم مع وليد جنبلاط وعلاقتها تاريخية معه وعلى الشعب اللبناني يجب أن يكون خياره بعيداً عن التدخلات وروسيا لن تتدخل في ملف الرئاسة اللبنانية