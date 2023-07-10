الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
02:53
"بأغرب الطرق" ..قتل صديقته ودفنها بدافع الانتقام
16:14
الإعلام العبري يتحدث عن مقترح أميركي لحل دبلوماسي عند الحدود مع لبنان: ليس مؤكداً نجاح الدبلوماسية
15:46
حسين أيوب يكشف عن "رسائل نارية" بين حزب الله وإسرائيل: قد تؤدي إلى مواجهة.. وجان عزيز: الترسيم البري قريب!
13:34
نجيب ميقاتي لـ"الشرق الأوسط": لن أطلب التمديد لسلامة أو تعيين من يخلفه.. وهذا هو الحل!
11:26
قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!
خاص الجديد
بعد أكثر من شهرين على توقفه عن الانعقاد .. اجتماع قريب لمجلس القضاء الأعلى!
2023-07-10 | 04:15
A-
A+
بعد أكثر من شهرين على توقفه عن الانعقاد .. اجتماع قريب لمجلس القضاء الأعلى!
أفادت معلومات "الجديد" بأنه بعد أكثر من شهرين على توقفه عن الانعقاد سينعقد اجتماع قريب لمجلس القضاء الأعلى بحضور رئيسه سهيل عبّود والمدّعي العام التمييزي غسان عويدات
ويرجّح حضور جميع الأعضاء
مقالات ذات صلة
تحرك أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود
تحرك أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ..والنائب سليم عون لـ"الجديد": هيدي وقاحة!.. لمتابعة البث المباشر:
مجلس القضاء الأعلى تعقيبا على جريمة القرنة السوداء: لا وجود بتاتا لأي تلكؤ أو تخاذل ينسب إلى القضاء والقضاة
بعد أكثر من شهرين على توقفه عن الانعقاد .. اجتماع قريب لمجلس القضاء الأعلى!
خاص الجديد
مجلس القضاء الأعلى
سهيل عبود
غسان عويدات
العودة الى الأعلى
هنري خوري يفند آلية مصادرة أموال رياض سلامة في فرنسا: الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:36
هنري خوري يفند آلية مصادرة أموال رياض سلامة في فرنسا: الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية
16:36
هنري خوري يفند آلية مصادرة أموال رياض سلامة في فرنسا: الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية
15:57
وزير العدل هنري خوري عن استقالة نواب حاكم مصرف لبنان: "ما حدا في يتحرك من مطرحو"!
15:57
وزير العدل هنري خوري عن استقالة نواب حاكم مصرف لبنان: "ما حدا في يتحرك من مطرحو"!
15:46
حسين أيوب يكشف عن "رسائل نارية" بين حزب الله وإسرائيل: قد تؤدي إلى مواجهة.. وجان عزيز: الترسيم البري قريب!
15:46
حسين أيوب يكشف عن "رسائل نارية" بين حزب الله وإسرائيل: قد تؤدي إلى مواجهة.. وجان عزيز: الترسيم البري قريب!
يحدث الآن
فن
08:29
بالفيديو- رقصة دانييلا رحمة العفوية تتصدر والجمهور يتفاعل
محليات
08:20
كلمة لجبران باسيل الثلاثاء
محليات
08:19
بري: أقول لمن يريد تغيير الطائف "فليقعد عاقل احسن له"
زوارنا يقرؤون الآن
08:29
بالفيديو- رقصة دانييلا رحمة العفوية تتصدر والجمهور يتفاعل
05:19
ناجي حايك : لن نشارك بأي حوار يرأسه نييه برّي
2023-02-06
إرشادات للوقاية من خطر الهزّات الأرضية وتردداتها .. اليكم التفاصيل!
02:53
"بأغرب الطرق" ..قتل صديقته ودفنها بدافع الانتقام
11:26
قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!
05:54
الخارجية الصينية: نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا قد يتسبب بحدوث أزمات إنسانية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
07:39
إشكالية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان حاضرة في مجلس النواب
07:36
القائد العام لقوات اليونيفيل جال على بري وميقاتي
05:02
حمل فاليري ابو شقرا يتصدر حديث المتابعين.. هذا هو جنس الجنــين
16:36
هنري خوري يفند آلية مصادرة أموال رياض سلامة في فرنسا: الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية
15:57
وزير العدل هنري خوري عن استقالة نواب حاكم مصرف لبنان: "ما حدا في يتحرك من مطرحو"!
15:46
حسين أيوب يكشف عن "رسائل نارية" بين حزب الله وإسرائيل: قد تؤدي إلى مواجهة.. وجان عزيز: الترسيم البري قريب!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
11:26
قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!
منوعات
11:26
قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!
محليات
08:58
كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات
محليات
08:58
كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات
خاص الجديد
15:46
حسين أيوب يكشف عن "رسائل نارية" بين حزب الله وإسرائيل: قد تؤدي إلى مواجهة.. وجان عزيز: الترسيم البري قريب!
خاص الجديد
15:46
حسين أيوب يكشف عن "رسائل نارية" بين حزب الله وإسرائيل: قد تؤدي إلى مواجهة.. وجان عزيز: الترسيم البري قريب!
محليات
16:14
الإعلام العبري يتحدث عن مقترح أميركي لحل دبلوماسي عند الحدود مع لبنان: ليس مؤكداً نجاح الدبلوماسية
محليات
16:14
الإعلام العبري يتحدث عن مقترح أميركي لحل دبلوماسي عند الحدود مع لبنان: ليس مؤكداً نجاح الدبلوماسية
خاص الجديد
14:26
روسيا تدخل على خط الرئاسة.. و3 حلول مطروحة لأزمة المركزي
خاص الجديد
14:26
روسيا تدخل على خط الرئاسة.. و3 حلول مطروحة لأزمة المركزي
منوعات
02:53
"بأغرب الطرق" ..قتل صديقته ودفنها بدافع الانتقام
منوعات
02:53
"بأغرب الطرق" ..قتل صديقته ودفنها بدافع الانتقام
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023