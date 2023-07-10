بعد أكثر من شهرين على توقفه عن الانعقاد .. اجتماع قريب لمجلس القضاء الأعلى!

العودة الى الأعلى هنري خوري يفند آلية مصادرة أموال رياض سلامة في فرنسا: الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية