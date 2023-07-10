فراس الأبيض عن تعنيف أطفال في إحدى الحضانات: تمّ إقفالها وهناك اجراءات ستُتتخذ أمام القضاء

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض عبر برنامج "فوق الـ18" على "الجديد" عن إقفال الحضانة التي شهدت تعنيف الأطفال با​لشمع الأحمر، مشيراً إلى أن إجراءات ستتابعها الوزارة "لأن الإقفال وحده لا يكفي".

وأكد أبيض أن من ارتكب هذا الفعل يجب أن يصبح عبرة للجميع، وتابع: الفيديو كان صادماً لنا جميعاً، وتحركنا على عجل بالتعاون مع وزارتي الشؤون الإجتماعية والعدل.

وكانت القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر قد أصدرت قراراً بمنع حضانة Gardereve من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار.