الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

خاص الجديد

فراس الأبيض عن تعنيف أطفال في إحدى الحضانات: تمّ إقفالها وهناك اجراءات ستُتتخذ أمام القضاء

2023-07-10 | 14:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فراس الأبيض عن تعنيف أطفال في إحدى الحضانات: تمّ إقفالها وهناك اجراءات ستُتتخذ أمام القضاء

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض عبر برنامج "فوق الـ18" على "الجديد" عن إقفال الحضانة التي شهدت تعنيف الأطفال با​لشمع الأحمر، مشيراً إلى أن إجراءات ستتابعها الوزارة "لأن الإقفال وحده لا يكفي".

وأكد أبيض أن من ارتكب هذا الفعل يجب أن يصبح عبرة للجميع، وتابع: الفيديو كان صادماً لنا جميعاً، وتحركنا على عجل بالتعاون مع وزارتي الشؤون الإجتماعية والعدل.
 
وكانت القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر قد أصدرت قراراً بمنع حضانة Gardereve من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
 
 
 
مقالات ذات صلة
فراس الأبيض عن تعنيف أطفال في إحدى الحضانات: تمّ إقفالها وهناك اجراءات ستُتتخذ أمام القضاء

خاص الجديد

فراس أبيض

حضانة الأطفال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد أكثر من شهرين على توقفه عن الانعقاد .. اجتماع قريب لمجلس القضاء الأعلى!
هنري خوري يفند آلية مصادرة أموال رياض سلامة في فرنسا: الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023