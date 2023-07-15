باسيل يسعى لانتزاع "خيار رئاسي ثالث" من حزب الله والنتائج لم تتبلور بعد

فعلى الرغم من عودة التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، الا أن الاهداف متباعدة ويسعى النائب جبران باسيل لانتزاع خيار ثالث من حزب الله وضمان عدم دعمه لقائد الجيش جوزيف عون في حال سقط خيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

في المقابل يتمسك حزب الله بفرنجية ويسعى الى إيجاد أرضية حوارية مشتركة قد تبدأ من اللامركزية الادارية وتصل الى بناء الدولة، غير أن النتائج لم تتبلور بعد.

أما القوات اللبنانية فتنفي عنها صفة التبعية لباسيل ويقول نوابها أن العكس هو الصحيح، حيث إن القوات تستخدم باسيل لإسقاط فرنجية،وترتفع على حسابه أسهم قائد الجيش.