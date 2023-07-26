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خاص الجديد

مصادر التيار الوطني الحر لـ"الجديد": لودريان سيعود في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان

2023-07-26 | 05:46
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مصادر التيار الوطني الحر لـ&quot;الجديد&quot;: لودريان سيعود في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان
مصادر التيار الوطني الحر لـ"الجديد": لودريان سيعود في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان



افادت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الجديد" بأن محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتسمت  بالصراحة الإيجابية، وعُلم ان الموفد الفرنسي طرح فكرة جديدة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيرا في الدوحة ،مفادها أن يعود لودريان في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصور على أن يلي ذلك عقب جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. وقد أبدى رئيس التيار الوطني الحر تجاوباً مع هذا الطرح الذي يشكل منطلقًا جديدًا لمقاربة الاستحقاق الرئاسي. 
 
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مصادر التيار الوطني الحر لـ"الجديد": لودريان سيعود في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان

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