الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
16:21
"بعد انتحار أحد الركاب".. طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر
10:55
غذاء يُنقذ ملايين البشر..استغرق تهجينه 20 سنة
10:16
لا تستخدم الماء أو شفاط الهواء.. أفضل الطرق لإخماد الحريق في المنزل
08:44
هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بإسم "تويتر" الجديد؟
03:58
"ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في هذه المناطق" .. هذا هو حال الطقس في الأيام المقبلة
خاص الجديد
معلومات "الجديد" : نواب قوى التغيير الـ 3 وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو سيحضرون اللقاء مع لودريان فيما اعتذر باقي النواب المدعوين لارتباطات مسبقة
2023-07-26 | 09:07
A-
A+
معلومات "الجديد" : نواب قوى التغيير الـ 3 وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو سيحضرون اللقاء مع لودريان فيما اعتذر باقي النواب المدعوين لارتباطات مسبقة
مقالات ذات صلة
النائب نبيل بدر لـ"الجديد": اللقاء النيابي المستقل المؤلّف من 10 نواب تلقى دعوةً للقاء لودريان يوم الخميس وسيلبيها عددٌ من النواب غير المرتبطين بمواعيد سفر مسبقة
معلومات "الجديد": الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيلتقي قائد الجيش جوزيف عون في اليرزة وسيقيم يوم الجمعة غداء في قصر الصنوبر مع عدد من النواب
معلومات الجديد: لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب
معلومات "الجديد" : نواب قوى التغيير الـ 3 وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو سيحضرون اللقاء مع لودريان فيما اعتذر باقي النواب المدعوين لارتباطات مسبقة
خاص الجديد
محليات
"الجديد"
التغيير
الصادق
وميشال
دويهي
ومارك
سيحضرون
اللقاء
لودريان
اعتذر
النواب
المدعوين
لارتباطات
مسبقة
العودة الى الأعلى
مصادر التيار الوطني الحر لـ"الجديد": لودريان سيعود في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان
مرجع حكومي لـ"الجديد": جلسة الخميس ستكون لتعيين حاكم لمصرف لبنان ونجري اتصالات مع المرجعيات لتأمين الموافقة وهناك اسماء عديدة ستطرح للتداول
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:08
مع اقتراب ذكرى انفجار المرفأ.. كيف ترافع الوزراء عن انفسهم في مواجهة الاتهامات الموجهة لهم ؟
14:08
مع اقتراب ذكرى انفجار المرفأ.. كيف ترافع الوزراء عن انفسهم في مواجهة الاتهامات الموجهة لهم ؟
13:10
معلومات "الجديد" : اللجنة الخماسية اتفقت على أن تلعب فرنسا دور الحكم من خلال اللقاءات الثنائية أو حتى الثلاثية في لبنان ولكن ما حصل هو أن الموفد الفرنسي طرح فكرة سمّاها بالفرنسية reunion de travail
13:10
معلومات "الجديد" : اللجنة الخماسية اتفقت على أن تلعب فرنسا دور الحكم من خلال اللقاءات الثنائية أو حتى الثلاثية في لبنان ولكن ما حصل هو أن الموفد الفرنسي طرح فكرة سمّاها بالفرنسية reunion de travail
13:10
معلومات "الجديد" : الكتل المسيحية سألت لودريان عن ضمانات تؤكد إلتزام بري بفتح أبواب المجلس لجلسات انتخابية فور انتهاء المشاورات السريعة والمحدودة
13:10
معلومات "الجديد" : الكتل المسيحية سألت لودريان عن ضمانات تؤكد إلتزام بري بفتح أبواب المجلس لجلسات انتخابية فور انتهاء المشاورات السريعة والمحدودة
يحدث الآن
منوعات
16:21
"بعد انتحار أحد الركاب".. طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر
عربي و دولي
14:56
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ كروز روسياً
محليات
14:34
رياض سلامة: في 31 تموز ستنتهي ولايتي في حاكمية مصرف لبنان
زوارنا يقرؤون الآن
16:21
"بعد انتحار أحد الركاب".. طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر
2023-04-04
شروط "غير اعتيادية" لحفل تتويج الملك تشارلز.. هذا ما طلبه
2023-07-24
احمد سعد يبكي على المسرح خلال حفله في قرطاج ويغني للمرأة التونسية بعد ازمته الاخيرة
2023-07-19
قضية الطفلة لين طالب الى الواجهة ورابعة الزيات تعلق: قُتلت من عائلتها
2023-07-25
نادين نسيب نجيم ترد على اتهامها باستغلال طليقها من اجل الشهرة
06:30
جلسة ثنائية في هذه الأثناء بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس حزب القوات سمير جعجع
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
14:08
مع اقتراب ذكرى انفجار المرفأ.. كيف ترافع الوزراء عن انفسهم في مواجهة الاتهامات الموجهة لهم ؟
13:07
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2023
13:06
النشرة الجوية 26-07-2023
13:03
ماذا في تفاصيل جولات لودريان المسائية؟
09:12
رفيق نصرالله : الفرنسي أبلغ القوى السياسية أنه ما بين 5 و12 أيلول سيتم عقد طاولة الحوار
08:41
فارس الجميل : نجيب ميقاتي سيدعو الى جلسة الإثنين المقبل .. وهذا ما طرحه عليه الجانب الفرنسي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:40
"أطلق عليها الرصاص وهي نائمة".. توقيف رجل قتل زوجته ليلا في شبطين
محليات
02:40
"أطلق عليها الرصاص وهي نائمة".. توقيف رجل قتل زوجته ليلا في شبطين
محليات
06:21
"قـــتل زوجته رميا بالرصاص" .. هذه هي تفاصيل الجريمة التي حصلت في شبطين!
محليات
06:21
"قـــتل زوجته رميا بالرصاص" .. هذه هي تفاصيل الجريمة التي حصلت في شبطين!
فن
03:22
جمال ابنة وائل جسار يلفت الانظار بظهورها الاخير في عيد ميلادها ووالدها: الله يحميكي
فن
03:22
جمال ابنة وائل جسار يلفت الانظار بظهورها الاخير في عيد ميلادها ووالدها: الله يحميكي
فن
10:18
مايا دياب تلغي حفلها في دمشق.. اليكم السبب
فن
10:18
مايا دياب تلغي حفلها في دمشق.. اليكم السبب
محليات
03:58
"ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في هذه المناطق" .. هذا هو حال الطقس في الأيام المقبلة
محليات
03:58
"ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في هذه المناطق" .. هذا هو حال الطقس في الأيام المقبلة
محليات
07:49
بلدة شبطين البترونية استفاقت على جريمة قتل مروّعة .. البث المباشر على الرابط التالي:
محليات
07:49
بلدة شبطين البترونية استفاقت على جريمة قتل مروّعة .. البث المباشر على الرابط التالي:
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023