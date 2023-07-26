معلومات "الجديد" : نواب قوى التغيير الـ 3 وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو سيحضرون اللقاء مع لودريان فيما اعتذر باقي النواب المدعوين لارتباطات مسبقة

معلومات "الجديد" : اللجنة الخماسية اتفقت على أن تلعب فرنسا دور الحكم من خلال اللقاءات الثنائية أو حتى الثلاثية في لبنان ولكن ما حصل هو أن الموفد الفرنسي طرح فكرة سمّاها بالفرنسية reunion de travail