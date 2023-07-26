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خاص الجديد

النائب أحمد الخير لـ "الجديد": لودريان أكد عدم تدخل فرنسا بالاسماء وتحدث عن مبادرته الجديدة المتمثلة بجلسات مشاورات مدتها يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير مهماتها مناقشة مواصفات وأولويات الرئيس

2023-07-26 | 12:43
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النائب أحمد الخير لـ "الجديد": لودريان أكد عدم تدخل فرنسا بالاسماء وتحدث عن مبادرته الجديدة المتمثلة بجلسات مشاورات مدتها يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير مهماتها مناقشة مواصفات وأولويات الرئيس
النائب أحمد الخير لـ "الجديد": لودريان أكد عدم تدخل فرنسا بالاسماء وتحدث عن مبادرته الجديدة المتمثلة بجلسات مشاورات مدتها يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير مهماتها مناقشة مواصفات وأولويات الرئيس
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النائب أحمد الخير لـ "الجديد": لودريان أكد عدم تدخل فرنسا بالاسماء وتحدث عن مبادرته الجديدة المتمثلة بجلسات مشاورات مدتها يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير مهماتها مناقشة مواصفات وأولويات الرئيس

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