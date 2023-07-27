مصادر نواب المعارضة لـ "الجديد" : سيجري نواب المعارضة تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها لودريان على أن يقدموا جواباً مشتركاً خلال الأيام المقبلة

مصادر نواب التغيير لـ"الجديد": من شروط الكتل المعارضة التي ستطرحها على جهاد أزعور منع المحاصصة الطائفية في الوزارات على أن لا تكون وزارة المال من حصة الشيعة أو وزارة الداخلية من حصة السنة دائما