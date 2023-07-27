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مصادر نواب المعارضة لـ "الجديد" : سيجري نواب المعارضة تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها لودريان على أن يقدموا جواباً مشتركاً خلال الأيام المقبلة
2023-07-27 | 12:04
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مصادر نواب المعارضة لـ "الجديد" : سيجري نواب المعارضة تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها لودريان على أن يقدموا جواباً مشتركاً خلال الأيام المقبلة
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