سيمون ابي رميا : لم نسمع من حزب الله رفضاً مسبقاً للامركزية المالية بالتحديد

اعتبر نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث مع الزميل آدم شمس الدين أن "على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد"، مضيفا انه "بعد ان تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ال31 من تموز المقبل، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الاخير أمام ما تواجهه البلاد".



