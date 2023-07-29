سيمون ابي رميا : لم نسمع من حزب الله رفضاً مسبقاً للامركزية المالية بالتحديد

نقولا نحاس : اجتماع الحكومة الاثنين لتكملة دراسة الموازنة وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان اصبح وراءنا
أفادت معلومات الجديد أنه "أقدم "ش.أ.ن" على قتل الشابة "م" حتي على الطريق العام بالقرب من موقف أحد المقاهي في زحلة".
اعتبر نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث مع الزميل آدم شمس الدين أن "على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد"، مضيفا انه "بعد ان تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ال31 من تموز المقبل، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الاخير أمام ما تواجهه البلاد".