النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان لـ "الجديد": أهمية التشريع المطلوب اليوم تكمن بالالتزام بإقرار قوانين الإصلاح المالي خلال 6 أشهر وهذه القوانين تضع لبنان على سكة التعافي

النائب قاسم هاشم لـ"الجديد": اليوم اصبحت امكانية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان غير متوافرة نظرا للتجاذبات والسجالات التي طرأت في الآونة الاخيرة بين القوى المسيحية حول هذا الأمر