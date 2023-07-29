يقظان لـ "الجديد": أنا مستقل عن جميع الأحزاب السياسية وأمارس عملي ومهامي منذ سنوات بمهنية واستقلالية تامة

الامين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ"الجديد": كتلة اللقاء الديمقراطي ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل ولا زلنا عند موقفنا بأن الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى تفاهم بين القوى السياسية ونحن نحتاج جميعا الى الحوار فيما بيننا للاتفاق على رئيس