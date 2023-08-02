قاضي التحقيق الاول في بيروت أحال إلى المحكمة التمييزية مذكرة ترمي إلى طلب المساعدة من القضاء الفرنسي بقضية سلامة
أفادت مراسلة "الجديد" أن "قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لم يطرح أي سؤال على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، كما أن طبيعة الأسئلة التي وجهت للأخير هي من قبل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلينا اسكندر".
وفي معلومات "الجديد" أن "القاضية اسكندر قدمت لقاضي التحقيق الأول أبو سمرا مذكرة طلبت فيها المساعدة القضائية من القضاء الفرنسي، أي تزويد القضاء اللبناني بما لديه من تحقيقات ومستندات تخص هذه القضية، فأحال أبو سمرا المذكرة إلى النيابة العامة التمييزية".