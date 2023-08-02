قاضي التحقيق الاول في بيروت أحال إلى المحكمة التمييزية مذكرة ترمي إلى طلب المساعدة من القضاء الفرنسي بقضية سلامة

أفادت مراسلة "الجديد" أن "قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لم يطرح أي سؤال على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، كما أن طبيعة الأسئلة التي وجهت للأخير هي من قبل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلينا اسكندر".