أخر المستجدات في مخيم عين الحلوة

هيثم زعيتر لـ "الجديد": الخطر يكمن في حصول المجموعات الارهابية في المخيم على أسلحة ثقيلة وهي بعهدة الجهات الأمنية

هيثم زعيتر لـ "الجديد": الخطر يكمن في حصول المجموعات الارهابية في المخيم على أسلحة ثقيلة وهي بعهدة الجهات الأمنية