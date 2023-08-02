مراسل "الجديد": المعركة احتدمت بشكل كبير ومتواصل في مخيم عين الحلوة ويتم استخدام قذائف صاروخية B7 و B10 و الأسلحة الرشاشة الثقيلة "دوشكا" والمتوسطة

عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين هيثم زعيتر لـ "الجديد": لا صحة للأخبار المتداولة عن إصابة نائب العميد العرموشي إثر الاشتباكات لكن أصيب أحد العناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني محمد فهد