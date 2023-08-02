مراسل "الجديد": إتساع رقعة الإشتباكات في المخيم باتجاه محوري البستان - تعمير عين الحلوة والبركسات - الطوارىء، و أصوات الإنفجارات تدوي في أرجاء مدينة صيدا و الجوار