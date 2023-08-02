معلومات "الجديد": سقوط قتيلين من حركة فتح بعد هجوم عنيف من قبل جند الشام

معلومات "الجديد": خلاصة اللقاء بين نزار بن سليمان العلولا وجان إيف لودريان كانت في اقتناع باريس بسقوط مبادرتها الاولى في لبنان والذهاب الى خيار ثالث وتسوية بين القوى اللبنانية