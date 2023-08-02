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معلومات "الجديد": سقوط قتيلين من حركة فتح بعد هجوم عنيف من قبل جند الشام
2023-08-02 | 16:13
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معلومات "الجديد": سقوط قتيلين من حركة فتح بعد هجوم عنيف من قبل جند الشام
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