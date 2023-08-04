كل الوثائق والمستندات الخاصة بملف انفجار مرفأ بيروت تجدونها على الرابط التالي:

الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لـ "الجديد": لا يمكن أن نبصر إيجابية بمنحى التحقيق بقضية المرفأ حتى يتم إحداث تغييرات على الصعيد القضائي والقضاء يمر اليوم بمرحلة استنزاف لتفريغه من طاقاته