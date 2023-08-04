النائب ميشال دويهي لـ "هنا بيروت": هناك مذكرات توقيف بحق العديد من النواب وهذا أمر مخجل

عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا لـ"الجديد": هناك حوار ايجابي مع حزب الله بعد مرحلة من العلاقات التي كان يعترضها العديد من الشوائب والحوار بدأ دون ان يكون هناك شروط مسبقة