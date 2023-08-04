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النائب ميشال الدويهي لـ "هنا بيروت": هناك كتل نيابية متحمسة لخيار قائد الجيش ونحن بصدد التفكير بمرشحين يملكون المواصفات التي يتمتع بها النائب نعمة افرام
2023-08-04 | 08:54
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النائب ميشال الدويهي لـ "هنا بيروت": هناك كتل نيابية متحمسة لخيار قائد الجيش ونحن بصدد التفكير بمرشحين يملكون المواصفات التي يتمتع بها النائب نعمة افرام
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