نديم الجميّل لـ "الجديد": الدولة هي المسؤولة الأولى عن هذه الجريمة ونطالبها بالتعويض على جميع اللبنانيين وخاصة أهالي بيروت

شارل جبور لـ"الجديد": اللامركزية مصلحة لجميع اللبنانيين والصندوق السيادي عليه أن يحافظ على أموال المودعين لذا لا يجب أن نُمنّن اللبنانيين بالتنازل عن أمر ما مقابل اللامركزية