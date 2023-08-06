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الصحافي علي حمادة لـ "الجديد" : هناك أخبار متداولة بوجود جولة أخرى مرتقبة في مخيم عين الحلوة والموضوع أخطر مما نتصور مع وجود خوف من امتداد هذا الوضع على سائر المخيمات
2023-08-06 | 03:33
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الصحافي علي حمادة لـ "الجديد" : هناك أخبار متداولة بوجود جولة أخرى مرتقبة في مخيم عين الحلوة والموضوع أخطر مما نتصور مع وجود خوف من امتداد هذا الوضع على سائر المخيمات
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