جان عزيز لـ "الجديد": الكباش الحاصل في موضوع انتخاب رئيس يقع بين المصلحة اللبنانية والمنظومة السائدة وبيان الدوحة تضمن مواصفات رئيس الجمهورية ومهامه

الكاتب السياسي جان عزيز لـ "الجديد": ما شهدناه في الرابع من آب من تغييب للحقيقة والعدالة وصولاً إلى كل الأزمات التي شهدها لبنان مؤشر واضح لغياب الدولة والاستحقاق الرئاسي هو مفصلي في البلد