وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار لـ "الجديد": لن أشارك في لقاء الديمان يوم غد إلا إذا وجه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع