وزير المالية لـ "الجديد": رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة

مراسلة "الجديد": ميقاتي طلب في مستهل جلسة الحكومة من وزير المالية يوسف الخليل اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهل عمل حاكمية مصرف لبنان