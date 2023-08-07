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خاص الجديد
انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023
2023-08-07 | 10:44
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انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023
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خاص الجديد
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الوزراء
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للعام
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