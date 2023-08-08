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بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: تطالعنا في هذه الأيام على صعد رسمية وغير رسمية مفردات خطاب مموه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النف
بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: تطالعنا في هذه الأيام على صعد رسمية وغير رسمية مفردات خطاب مموه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النف
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خاص الجديد
معلومات الجديد: محامية الدولة تحت اشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل الى مكان اقامة حاكم مصرف لبنان السابق وما زال البحث جار ٍ عن عنوان لابلاغ رياض سلامة موعد جلسة الغد امام الهيئة الاتهامية
2023-08-08 | 05:14
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معلومات الجديد: محامية الدولة تحت اشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل الى مكان اقامة حاكم مصرف لبنان السابق وما زال البحث جار ٍ عن عنوان لابلاغ رياض سلامة موعد جلسة الغد امام الهيئة الاتهامية
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خاص الجديد
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انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023
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