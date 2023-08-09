مراسل "الجديد": الشاحنة تابعة لحزب الله وليست المرة الاولى التي تعبر مثل هكذا شاحنات من الكحالة ومن غير المعروف طبيعة حمولتها وعناصر الجيش تمنع الصحافة وأهالي المنطقة من الاقتراب