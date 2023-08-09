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بعد أيام على وفاته إكتشف أهل الضحية الياس الحصروني أن حادثة وفاته لم تكن بسبب حادث سير
خاص الجديد
الجديد تواكب تفاصيل انقلاب الشاحنة في الكحالة
2023-08-09 | 14:20
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الجديد تواكب تفاصيل انقلاب الشاحنة في الكحالة
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