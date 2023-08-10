أمين عام حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر لـ "الجديد" : بيان الجيش اللبناني باهت وهل من الطبيعي أن تنقل شاحنة ذخائر؟ ومسؤوليتنا كلنا متابعة التحقيقات بشكل يومي للحصول على اجابات واضحة