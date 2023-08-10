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2023-08-10 | 04:34
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مراسلة "الجديد": قاضي التحقيق الاول شربل سمرا تبلغ دعوى ارتياب تقدمت بها ضده القاضية هيلينا اسكندر امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل جلسة استجواب كل من رجا سلامة وماريان حويك
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