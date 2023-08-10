مراسلة "الجديد": بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني السيد وحيد جلال زادة والوفد المرافق بحضور السفير الايراني مجتبى اماني