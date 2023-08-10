مراسلة "الجديد": اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مخصص لعائدات النفط والغاز الذي أُقر في اللجان سيكون البند الأساسي خلال إجتماع هيئة مكتب المجلس حيث الاتجاه إلى دعوة لجلسة تشريعية