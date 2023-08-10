معلومات "الجديد": مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يبدأ التحقيق في حادث الكحالة ليتبين بحسب تقرير الطبيب الشرعي ان فادي بجاني قضى بثلاث طلقات وأحمد علي قصاص قضى بسبع طلقات

معلومات "الجديد": بحسب التحقيقات الاولية في حادثة الكحالة التي ارتكزت على كاميرات المراقبة ان الشاحنة انقلبت بحادث عرضي وسيحدد عقيقي الجهة المخولة في متابعة التحقيق لاحقاً على ضوء النتيجة