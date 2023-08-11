معلومات "الجديد": شاحنة حزب الله التي انقلبت في الكحالة موجودة لدى فوج المضاد للدروع في الجيش اللبناني - الفياضية

أفادت معلومات الجديد بأن شاحنة حزب الله التي انقلبت في الكحالة موجودة لدى فوج المضاد للدروع في الجيش اللبناني - الفياضية