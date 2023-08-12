حاصباني لـ"الجديد": الخطوات الاساسية هي تعزيز الرقابة البرلمانية والتنفيذية وتشديدها على مصرف لبنان في المستقبل اضافة الى المحاسبة وتحديد المسؤوليات

حاصباني لـ"الجديد": الخطوات الاساسية هي تعزيز الرقابة البرلمانية والتنفيذية وتشديدها على مصرف لبنان في المستقبل اضافة الى المحاسبة وتحديد المسؤوليات بين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ووزير المال وبين حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي حتى الوصول اما الى القضاء الدولي واللبناني لمقاضاتهم وتحميلهم المسؤولية وهناك ايضاً احتمال مسؤولية على شركات التدقيق التي كانت توافق على حسابات مصرف لبنان