طوني بولس لـ "هنا بيروت": لبنان غير قادر على تحمل تسويات كما في السابق ورئيس مجلس النواب يتحمل مسؤولية بتعطيل قيام الدولة واستمرار الانهيار

جوني القرم لـ"الجديد": صرف الاعتمادات لحل ازمة اضراب الموظفين يحتاج الى قانون من مجلس النواب واليوم كل طرف يجب ان يتحمل مسؤوليته من موظف الى وزارة الى مجلس النواب ونحن