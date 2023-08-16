ريشار قيومجيان لـ "هنا بيروت": سنقاطع الجلسة التشريعية غداً

مراسلة "الجديد": نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وزع على الوزراء نسخ عن كتاب وجهه الى الحكومة يتضمن رأيه بتقرير "الفاريز اند مارسال" وما هي الخطوات المطلوبة من الحكومة بهذا الصدد