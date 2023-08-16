مراسلة "الجديد": مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي كما أقر مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها