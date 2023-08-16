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خاص الجديد
مراسلة "الجديد": نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وزع على الوزراء نسخ عن كتاب وجهه الى الحكومة يتضمن رأيه بتقرير "الفاريز اند مارسال" وما هي الخطوات المطلوبة من الحكومة بهذا الصدد
2023-08-16 | 10:03
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مراسلة "الجديد": نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وزع على الوزراء نسخ عن كتاب وجهه الى الحكومة يتضمن رأيه بتقرير "الفاريز اند مارسال" وما هي الخطوات المطلوبة من الحكومة بهذا الصدد
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خاص الجديد
محليات
"الجديد":
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