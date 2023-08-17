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مراسل "الجديد": 26 نائب حتى الآن وصلوا إلى ساحة النجمة من بينهم رئيس المجلس وتكتل الاعتدال الوطني سيشارك في الجلسة شرط سحب بند الصندوق السيادي والكابيتال كونترول
2023-08-17 | 03:43
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مراسل "الجديد": 26 نائب حتى الآن وصلوا إلى ساحة النجمة من بينهم رئيس المجلس وتكتل الاعتدال الوطني سيشارك في الجلسة شرط سحب بند الصندوق السيادي والكابيتال كونترول
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مراسل "الجديد": 26 نائب حتى الآن وصلوا إلى ساحة النجمة من بينهم رئيس المجلس وتكتل الاعتدال الوطني سيشارك في الجلسة شرط سحب بند الصندوق السيادي والكابيتال كونترول
خاص الجديد
محليات
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