النائب نعمة افرام لـ "الجديد": تشريع الضرورة القصوى هو فقط ما يجب القيام به اليوم وطالبنا بسحب بعض البنود وإلا سنترك الجلسة

النائب الياس جرادة لـ "الجديد": التغيير الديمغرافي هو خطر وجودي على لبنان ويجب أن يكون القرار لبنانياً بالمشاركة مع الدولة السورية ونحن حريصون على حق الشعب السوري المتمثل بالعودة إلى بلادهم