النائب طوني فرنجية لـ "الجديد": يجب انتخاب رئيس للجمهورية قادر على مقاربة الأمور الحساسة وخلق مناخ سياسي ملائم لمواجهة التحديات المصيرية

النائب سجيع عطية لـ"الجديد": اكثر مسوق بالساحة الفرنسية لفرنجية هو الشاغوري والبطريرك الراعي ذاهب الى فرنسا ليقول للفرنسيين " استعجلوا واكدوا النصاب في مجلس النواب من اجل انتخاب رئيس للجمهورية" في لبنان وهو لن يقدم خلال زيارته اي اسما للرئاسة